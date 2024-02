Linda Hamilton will nie wieder bei "Terminator" mitspielen!

Für sie ist das Kapitel offiziell beendet! Durch ihre Rolle als Sarah Connor in der Filmreihe Terminator wurde Linda Hamilton (67) weltweit berühmt. Vor vier Jahren schlüpfte sie zum letzten Mal in die beliebte Filmrolle. In möglichen zukünftigen Filmen der Reihe müssen die Fans jedoch auf die Schauspielerin verzichten. Linda verkündet jetzt, dass sie nie wieder bei "Terminator" mitspielen möchte!

Das verrät sie im Interview mit Business Insider. "Ich bin fertig. Ich habe nichts mehr zu sagen. Die Geschichte wurde zu Tode erzählt", begründet Linda ihre Entscheidung. "Warum irgendjemand [die "Terminator"-Filmreihe] neu starten sollte, wäre mir ein Rätsel. Aber ich weiß, dass unsere Hollywoodwelt gerade auf Relaunches aufgebaut ist", fährt die 67-Jährige fort.

Aktuell spielt Linda in der Serie Stranger Things mit. Obwohl sie eigentlich ein großer Fan des Netflix-Hits ist, will sie sich die kommende Staffel jedoch nicht anschauen. "Ich denke, dass ich der Serie mitspiele, hat die Show ein Stück weit für mich ruiniert. Ich schaue mir nie etwas an, in dem ich mitspiele", erklärte sie gegenüber Us Weekly.

