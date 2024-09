Regisseur James Cameron findet "Terminator" heute peinlich

James Cameron (70) ist der gefeierte Regisseur von Blockbustern wie Avatar und Titanic. In einem Interview mit Empire ließ er kürzlich einige abfällige Bemerkungen über den Film ab, mit dem er 1984 seinen Durchbruch in Hollywood geschafft hatte: "Terminator"! Der Filmemacher, der dreimal den Oscar gewonnen hat, erklärte zum bevorstehenden 40-jährigen Jubiläum des Films, dass er Teile des Kultklassikers aus heutiger Perspektive als "ziemlich peinlich" empfinde. James gestand: "Ich betrachte den Film nicht als Heiligen Gral, so viel ist sicher."

Er führte diese Einschätzung insbesondere auf die "Produktionsqualität" des Films zurück und gab zu, dass einige Aspekte nicht gut gealtert seien. Dennoch sei nicht alles schlecht – auf manche Elemente des Films könne er auch stolz sein: "Es gibt Teile, bei denen ich denke, dass wir für die damals verfügbaren Ressourcen ziemlich gut gearbeitet haben." Der Kanadier erklärte weiter, dass er offenbar eine geringere "Fremdschäm-Schmerzgrenze" gegenüber Dialogen hat als viele andere. "Ich finde die Dialoge nicht peinlich", meinte James und fügte humorvoll hinzu: "Lasst uns erst mal eure drei von vier umsatzstärksten Filme aller Zeiten sehen, dann sprechen wir über Dialog-Effektivität."

"Terminator" war für den heute 70-Jährigen weit mehr als nur ein Film, es war der Startschuss seiner beeindruckenden Karriere. Er war erst 29 Jahre alt, als er das Projekt leitete – und gänzlich unerfahren. Dennoch brachte der Film weltweit über 70 Millionen Euro ein und katapultierte sowohl ihn als auch Schauspieler Arnold Schwarzenegger (77) ins Rampenlicht. Trotz seiner Selbstkritik bleibt der actionreiche Streifen für James ein Meilenstein, der nicht nur seine Karriere, sondern auch das Science-Fiction-Kino nachhaltig beeinflusst hat.

United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

Getty Images Arnold Schwarzenegger unterstützt James Cameron auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009, Hollywood.

