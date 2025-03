Patrick Schwarzenegger träumt von Papas "Terminator"-Rolle

Patrick Schwarzenegger (31), der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77), hat große Pläne: Der gut gebuchte Nachwuchsstar, der aktuell in der dritten Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" als eine der Hauptfiguren zu sehen ist, würde sich gern an die Paraderolle seines Vaters wagen: Den "Terminator". "Ich musste erst auf eigenen Beinen stehen – das ist mir gelungen. Jetzt bin ich bereit, den 'Terminator' zu spielen", erklärte Patrick im Gespräch mit Esquire und fügte mit angriffslustigem Augenzwinkern hinzu: "Ob mit meinem Dad oder ohne ihn."

In den letzten Jahren habe Patrick bewusst darauf verzichtet, mit Arnold zusammenzuarbeiten, wie er im Interview betonte. "Bislang wollte ich das eher nicht. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen, meine eigenen Entscheidungen treffen", führte der junge Schauspieler aus. Ein Bedürfnis, das verständlich scheint, beachtet man die häufigen Vergleiche mit seinem Vater, die Patrick seit seiner Teenagerzeit über sich ergehen lassen muss. Er berichtete, immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert zu werden, seine Genetik zu verschwenden, da er – so die Vermutung einiger Fans – beim Krafttraining ebenfalls rasch Erfolge verzeichnen könne, wenn er nur mehr Sport treiben würde.

Papa Arnold ist nicht nur als Schauspieler, sondern auch als ehemaliger Gouverneur Kaliforniens und erfolgreicher Bodybuilding-Champion weltberühmt. Seine Rolle als "Terminator" in der gleichnamigen Filmreihe gilt als eine der ikonischsten in der Filmgeschichte. Privat hat Arnold fünf Kinder aus zwei Beziehungen – darunter Patrick, der 1993 geboren wurde. Sollte es wirklich zu einer Zusammenarbeit des Vater-Sohn-Gespanns kommen, wäre dies für viele Actionfans ein absolutes Highlight – und für Patrick die nächste große Gelegenheit, sich als eigenständiger Künstler zu beweisen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick, Arnold und Christopher Schwarzenegger im Januar 2013

Anzeige Anzeige

MEGA Arnold Schwarzenegger amm Set von "The Man With The Bag" im Dezember 2024

Anzeige Anzeige