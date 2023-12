Nach Vater: Guido Maria Kretschmers Mutter ist verstorben

Guido Maria Kretschmer (58) muss einen weiteren schlimmen Verlust verkraften. Der Designer hatte im Sommer bekannt gemacht, dass sein Vater Erich mit 87 Jahren gestorben war. Mitten in der Zeit großer Trauer musste er sich anschließend um seine Mutter sorgen – denn Marianne erkrankte an Demenz. Nun muss sich der TV-Star auch von seinem zweiten Elternteil verabschieden: Guidos Mama ist tot.

Das macht der Shopping Queen-Protagonist nun auf Instagram bekannt. Zu mehreren Fotos seiner Mutter schreibt er ganz emotional: "Heute vor einer Woche ist meine geliebte Mutter meinem Vater in den Himmel gefolgt." Marianne sei einer der tolerantesten Menschen gewesen, die er gekannt habe, und "eine freie Seele". "Sie hat mir mein ganzes Leben lang Liebe, Güte, Wertschätzung und Verständnis entgegengebracht und nie etwas von mir erwartet, außer, dass ich glücklich bin", erklärt Guido.

Mit "Du fehlst mir so sehr" verabschiedet er sich von seiner Mutter. In dieser schlimmen Zeit stehen Guidos Fans ihrem Idol bei. In den Kommentaren häufen sich die Beileidsbekundungen – unter anderem teilt Janine Kunze (49) drei schwarze Herzen.

