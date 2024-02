Tränenreicher Abschied: Ronan Keating vermisst seine Tochter

Er ist den Tränen nahe! Ronan Keating (46) war durch Hits wie "Life Is A Rollercoaster" und "Think I Don't Remember" weltberühmt geworden. Doch auch privat läuft es bei dem Sänger super: Mit seiner Frau Storm Keating hat er die beiden gemeinsamen Kinder Cooper (6) und Coco (3). Zudem bringt er drei Kinder aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung: Jack (24), Missy (23) und Ali. Vor wenigen Monaten zog Missy in die USA. Nach einem Besuch bei ihr kämpft Ronan nun mit den Tränen!

Auf Instagram teilt der gebürtige Ire ein Foto seiner Tochter und seiner Frau, die sich in den Armen liegen. Dazu wird der Musiker ganz emotional: "Es ist immer schwer, auf Wiedersehen zu sagen. Ich weine nicht, ihr weint." Doch er macht auch klar, wie stolz er auf seinen Nachwuchs ist: "Du bist so eine verdammt tapfere, starke Frau. Storm und ich haben es geliebt, dich auf deinen eigenen Füßen stehen zu sehen, in der Stadt, die niemals schläft."

Dass sie sich über den emotionalen Post ihres Vaters sehr gefreut hat, beweist Missy kurz darauf: "Ich liebe euch so sehr! Danke, Papa. Die Tage mit euch waren so schön. Ich vermisse euch jetzt schon", kommentiert sie den rührenden Beitrag ihres Vaters.

Instagram / rokeating Storm und Missy Keating, Frau und Tochter von Ronan Keating

Getty Images Ronan Keating, Musiker, mit seiner Familie

Getty Images Ronan Keating, mit seiner Frau Storm

