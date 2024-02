Was würde Titel-Entzug von Prinz Harry und Meghan bedeuten?

Wollen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) der britischen Königsfamilie doch nicht ganz den Rücken zukehren? Zumindest wohl nicht, wenn es um ihre royalen Titel geht. Die verwendet das Ehepaar nämlich weiterhin auf seiner neuen Webseite – was nicht nur für heftige Kritik, sondern auch für die Forderung nach der Entziehung der Titel sorgt. Jetzt warnt allerdings eine Expertin, dass das zu noch mehr Aufregung führen könnte!

Gegenüber The Telegraph erklärt die royale Kommentatorin Petronella Wyatt die Problematik. "Ohne das Herzogtum von Sussex wäre das Paar noch erhabener, da sie wieder Prinz Harry und Prinzessin wären", meint sie. Dieser Titel sei Harrys Geburtsrecht und könne deshalb "niemals entfernt werden" und sei "ein Trumpf für einen Herzog".

Die erneute Kritik nimmt sich das in den USA lebende Paar wohl eher weniger zu Herzen. Immer wieder zeigen sich die beiden glücklich und verliebt in der Öffentlichkeit. Am Valentinstag schlenderten die Zweifacheltern in Kanada händchenhaltend durch die Gegend und schienen eine gute Zeit zu haben.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Anzeige

James Whatling / MEGA Herzogin Meghan und Prinz William im Februar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de