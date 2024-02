"Beschämend": Margot Robbie erntet Kritik für Barbie-Kleid

Sie muss ordentlich einstecken. Bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards tummelten sich die Megastars nur so. Auch Margot Robbie (33), eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods, ließ sich die Preisverleihung nicht entgehen. Während ihr zuletzt vor allem ihre Rolle in Barbie die ein oder andere Schlagzeile verschafft hatte, sorgte die gebürtige Australierin nun erneut für Gesprächsstoff. Doch hätte sie darauf wohl eher lieber verzichtet. Margots Kleid versetzt ihre Fans in helle Aufregung.

Als die 33-Jährige auf dem Red Carpet des Events in Los Angeles eintraf, zog sie alle Blicke auf sich. Der Grund dafür dürfte sie jedoch etwas verärgern: Denn Margots "Barbie"-inspiriertes Kleid fällt geradewegs bei ihrer Community durch. "Das ist das größte WTF-Kleid, das ich seit Langem gesehen habe", schreibt ein User auf Instagram – und ist damit nicht allein. Denn auch ein anderer hat nur wenig für Margots Outfitwahl übrig. Entsetzt schreibt er: "Man muss eine der schönsten Frauen der Welt unterbewusst hassen, um sie so anzuziehen, absolut beschämend."

Während Margot für ihren Look nur wenig Beifall ihrer Fans bekommt, konnten andere Stars auf dem roten Teppich regelrecht glänzen. Unter anderem erschien Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (31) in einem hautengen Traum ganz in Weiß. Die Extraportion Glamour verschaffte ihr der besonders schimmernde Stoff des Kleides.

Getty Images Margot Robbie bei den SAG Awards

Getty Images Margot Robbie, 2024

Getty Images Selena Gomez bei den SAG Awards 2024

