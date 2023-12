Erste Turtelfotos: Joshua Jackson und Lupita halten Händchen

Damit ist wohl klar: Joshua Jackson (45) und Lupita Nyong'o (40) sind verliebt! Erst im Oktober wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine Frau Jodie Turner-Smith (37) sich überraschend scheiden lassen. Doch danach blieb der Dawson's Creek-Star nicht lange alleine. Er wurde total vertraut mit Lupita gesichtet. Am Mittwoch erklärte ein Insider, dass die beiden ein Paar sind. Und nun ist es wohl ganz offiziell zwischen Joshua und Lupita!

Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind Joshua und Lupita zusammen im Tree National Park in Kalifornien unterwegs. Und sie halten dort ganz ungeniert Händchen! In entspannten Looks genießen die beiden TV-Stars einen Spaziergang in der Sonne. Ihre Beziehung dürfte damit also offiziell sein – denn offenbar wollen sie sich nicht länger verstecken.

Joshua und Lupita sollen sich bereits seit Jahren kennen und miteinander befreundet sein. Nach und nach entwickelten sie dann wohl Gefühle füreinander. "Jetzt ist es eine körperliche Beziehung. Sie sind ein Paar", erklärte eine Quelle dem britischen Online-Magazin dazu.

