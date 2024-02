Sohn enthüllt: Das ist Auslöser für Wendy Williams' Demenz!

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Wendy Williams (59) an Demenz und Aphasie leidet. Ihr Sohn verrät nun genauere Details zu der schweren Erkrankung seiner Mutter. "Die Ärzte haben erklärt, dass sie so viel getrunken hat, dass sich das auf ihren Kopf und ihr Gehirn ausgewirkt hat. Ich glaube, sie sagten, es sei eine alkoholbedingte Demenz", erklärt Kevin Hunter Jr. (23) in der zweiteiligen Dokumentation "Where Is Wendy Williams?". Bereits im vergangenen Jahr unterzog sich Wendy aufgrund von Gedächtnisproblemen einigen Tests. Daraufhin stellten ihre Ärzte bei der Talkshow-Bekanntheit eine frontotemporale Demenz sowie eine Aphasie fest. Bereits vor ihrer Diagnose hegte ihre Familie diesbezüglich einen Verdacht.

Ihre Nichte Alex Finnie erklärte in der Doku zu Wendys Krankheit: "Nachdem ich meine Tante gesehen habe und wirklich Zeit mit ihr in dem Zustand verbracht hatte, in dem sie sich gerade befindet, wurde mir schnell klar, dass die Dinge einfach nicht normal sind." Dinge, wie die Corona-Pandemie, der Tod ihrer Mutter und die Scheidung von ihrem Mann Kevin Hunter (51) hätten Wendys Zustand nur noch verschlimmert, wie Alex berichtete. "Es ist herzzerreißend", stellte sie traurig fest. 2021 zog sich Wendy aus der Öffentlichkeit zurück – und kämpfte abseits der Kameras mit schwerwiegenden Problemen. Besonders der Alkohol wurde der heute 59-Jährigen zum Verhängnis.

Vor dem Bekanntwerden ihrer Demenz-Diagnose musste Wendy erneut die Notbremse ziehen. Im vergangenen Juni begab sie sich aufgrund ihrer schweren Alkoholprobleme abermals in eine Entzugsklinik. "Wendy ist in einer Einrichtung und tut ihr Bestes, damit es ihr besser geht", berichtete ihr Manager damals gegenüber Page Six. 2022 musste sie bereits in eine Suchtklinik eingewiesen werden.

Getty Images Kevin Hunter Jr. und Wendy Williams im Oktober 2019

Getty Images Wendy Williams, Talkshow-Host

Getty Images Wendy Williams im Mai 2018

