Taylor Swift erfüllt krebskrankem Fan einen großen Wunsch

Taylor Swift (34) hat einem Fan den Tag verschönert! Die Sängerin tourt gerade mit ihrer "The Eras Tour" um die ganze Welt. Auch in Australien pilgern Tausende von Fans zu ihren Konzerten. Während der über drei Stunden langen Auftritte hält die mehrfache Grammy-Gewinnerin einige Überraschungen für ihre Fans bereit: Während dem Song "22" verschenkt sie etwa immer ihren Hut. Und den bekam in Sydney ein krebskranker Fan.

Bei der neunjährigen Scarlett Oliver wurde ein unheilbarer, aggressiver Hirntumor diagnostiziert. Vor dem Konzert hatte sich ihre Mutter im Netz laut gemacht, dass sie ihrer kranken Tochter einen großen Wunsch erfüllen möchte. "Scarlett ist so aufgeregt und würde sich riesig freuen, den '22'-Hut von Taylor zu bekommen", schrieb sie auf X. Das kam offenbar auch bei Taylor an! Während des Gigs durfte die kleine Scarlett vor die Bühne kommen und bekam neben dem berühmten Hut auch eine fette Umarmung von der 34-Jährigen.

Im vergangenen Jahr hatte sich schon ein berühmter Promi-Spross über den Hut freuen dürfen: Bei einem Konzert in Los Angeles hatte Taylor der Tochter von Kobe Bryant (✝41) die Ehre erteilt und umarmte sie auch liebevoll. Die Musikerin war mit dem verstorbenen Basketballer jahrelang befreundet gewesen und steht mit seinen Verbliebenen weiterhin in Kontakt.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Instagram / vanessabryant Taylor Swift und Bianka Bryant in Los Angeles im August 2023

