Taylor Swift umarmt Kobe Bryants (†) Tochter während Konzert

Was für ein rührender Moment! Kobe Bryant (✝41) war nicht nur ein Sportenthusiast, sondern auch ein großer Fan von Taylor Swift (33). Vor seinem tragischen Tod hatte der Basketballstar die "Shake It Off"-Interpretin sogar im Jahre 2015 bei einem ihrer Konzerte auf der Bühne unterstützt. Rund acht Jahre nach ihrem Vater hatte nun auch Bianka Bella Bryant (6) einen besonderen Moment mit Taylor!

Gemeinsam mit ihrer Mutter Vanessa (41) und älteren Schwester Natalia (20) besuchte die Sechsjährige am Donnerstag ein Konzert der Grammy-Gewinnerin in Los Angeles. Dabei wurde Bianka eine besondere Ehre zuteil: Taylor vergibt während ihrer Show immer einen Hut, den sie während einem ihrer Songs trägt. Diesen setzte sie Bella auf, gab ihr einen Kuss auf Wange und schloss sie danach in ihre Arme. Ihre Mutter hielt den Moment fest und teilte davon einen süßen Schnappschuss auf Instagram. "Wir lieben dich, Taylor Swift", schwärmte die 41-Jährige.

Offenbar ist die gesamte Kobe-Familie Fan von Taylor. Beim Konzert hielten die drei auch ihren verstorbenen Mann und Papa Kobe in Ehren. Vanessa trug beispielsweise eine Jeansjacke auf deren Rückseite "Swiftie" über einem Foto von der Musikerin und Kobe stand. Auf der Vorderseite befand sich ein Aufnäher auf dem "Sag, dass du dich an mich erinnern wirst" steht.

Instagram / vanessabryant Vanessa, Natalia und Bianka Bryant beim Konzert von Taylor Swift im August 2023

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant mit ihren Töchtern Gianna und Natalia (r.), Juli 2016

Instagram / vanessabryant Aufnäher von Taylor Swift und Kobe Bryant au Vanessa Bryants Jacke

