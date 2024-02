Trotz Demenz: Könnte Wendy Williams TV-Comeback feiern?

Gibt es doch keine Chance? Wendy Williams (59) war viele Jahre lang ein großer Bestandteil der amerikanischen Fernsehlandschaft. In den vergangenen Jahren hatte sich die Moderatorin jedoch aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und mit privaten Problemen gekämpft: Unter anderem begab sie sich aufgrund von Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik. Vor wenigen Tagen wurden weitere tragische Neuigkeiten öffentlich: Bei der Moderatorin wurden Demenz und Aphasie diagnostiziert. Dennoch soll die TV-Bekanntheit ihre Karriere nicht aufgeben wollen. Nun äußert sich ihr die Co-Produzentin ihrer Show zu Wendys Comeback-Chancen!

"Seit Wendy nicht mehr auf Sendung ist, herrscht eine große Leere sowohl im Tagesfernsehen als auch in der Popkultur. Ich denke, es gab immer einen Hoffnungsschimmer auf ein Comeback von ihr. Aber seit dieser Diagnose scheint das unmöglich. Das macht mich sehr traurig", gesteht Suzanne Bass im Interview mit People. Dass Wendy die harte Diagnose erhalten hat, bedrücke ihre Kollegin sehr: "Das alles macht mich traurig. Die Leute sagen ständig: 'Wäre es nicht toll, wenn Wendy ein Comeback machen würde?'" Sie halte das aber für sehr unwahrscheinlich.

Zuvor verriet Wendys Nichte Alex Finnie in einem Interview mit "Good Morning America", dass diese sich eine Rückkehr ins Fernsehen wünscht. "Ich weiß aus Gesprächen mit ihr, dass sie hofft, wieder eine Karriere zu machen. Und ich hoffe, dass sie das tut, was sie tun möchte und was sie glücklich macht", plauderte Alex damals aus.

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

