Diesen Spitznamen soll König Charles Meghan gegeben haben

Ist da etwas dran? Anfang 2020 hatten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) der königlichen Familie den Rücken gekehrt. Seither herrscht Eiszeit zwischen den beiden Lagern. Vor allem, dass die Sussexes anschließend über die Royals auspackten, wird diesen nur wenig gefallen haben. Ob sich der Clinch zwischen ihnen bereits lange zuvor angebahnt hatte, ist ungewiss. Jedoch wird nun bekannt, welchen eigentümlichen Spitznamen König Charles für Meghan hatte.

Wie Mirror berichtet, habe der britische Monarch den Namen benutzt, als sein Sohn und dessen Frau noch aktive Mitglieder der Königsfamilie waren. "Charles soll seiner zukünftigen Schwiegertochter wegen ihrer Zähigkeit und Widerstandsfähigkeit den Spitznamen 'Tungsten' [zu Deutsch: 'Wolfram'] gegeben haben", will die Royal-Journalistin Katie Nicholl wissen. Damit spielte Charles (75) wohl auf eine Art von Metall an, die vor allem für seine Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Ob dieser damit nun aber wirklich einen Einblick in seine damalige Meinung über seine Schwiegertochter gab, ist ungewiss.

Obwohl Charles' Spitzname als Kompliment für Meghan zu verstehen sein könnte, scheint ihr heutiges Verhältnis besonders angespannt zu sein – sogar so sehr, dass die einstige Schauspielerin die Rückkehr nach London inzwischen fürchte. Diese soll Harry bereits planen. "Er will unbedingt, dass Meghan und die Kinder ihn begleiten, aber ich glaube, sie ist besorgt und fühlt sich in Großbritannien sehr unwohl", meint ein Insider gegenüber OK! Magazine.

König Charles III. im November 2023

Herzogin Meghan, Schauspielerin

Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

