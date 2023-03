Jason Derulo gibt einem Studenten 5.000 Dollar Trinkgeld!

Jeden Tag eine gute Tat! Jason Derulo (33) sorgt oft für positive Schlagzeilen, aber manchmal auch für negative. Im letzten Jahr soll der "Savage Love"-Interpret einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser ihn beleidigt hatte. Ansonsten präsentiert sich der Sänger eher als liebevoller Vater für seinen kleinen Sohn Jason King (1). Nun machte Jason einen Kellner mit einem Trinkgeld in Höhe von 5.000 Dollar sprachlos!

Der Musiker war mit Freunden und Familie im Restaurant Charleston's in Omaha beim Essen gewesen. Auf die Rechnung schlug der Superstar satte 5.000 Dollar, das sind umgerechnet rund 4.662 Euro, einfach so oben drauf – zum großen Glück des zuständigen Kellners Jordan Schaffer! Der Student bedankte sich nun in einem auf TikTok viral gehenden Video bei dem Sänger: "Hallo Jason, danke. Du hast gerade für ein Semester an meinem College bezahlt. Ich kann Dir gar nicht genug danken." Außerdem wünsche Jordan Jason und seinen Lieben noch eine gute Zeit in Omaha.

Nachdem er den gigantischen Betrag am Ende der Rechnung gesehen hatte, habe das Herz des Jungen sehr schnell geschlagen. Später habe Jordan das Geld mit seinem Mitarbeiter brüderlich geteilt. Zu aller Freude kommentierte und teilte Jason das Video des Kellners sogar. "Danke, dass Du Dich so großartig um unsere Familie gekümmert hast. Verbreite die Liebe weiter, Bruder,“ schrieb der Musikstar.

Instagram / jasonderulo Jason Derulo (r.) mit seinem Sohn Jason King

TikTok / jordanschaffer2 Jordan Schaffer bedankt sich bei Jason Derulo

Getty Images Jason Derulo, Sänger

