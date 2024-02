Nach Eklat: Christin Okpara will zweite Chance im Dschungel!

Sie will es noch einmal versuchen! Der Realitystar Christin Okpara (28) wurde durch sein Mitwirken an Formaten wie #CoupleChallenge und Are You The One? bekannt. Die Influencerin war im Jahr 2022 bereits als Teil des Dschungelcamp-Casts eingeplant, musste aber vor Drehbeginn die Heimreise antreten, weil ihr Impfpass angeblich gefälscht war. Nun verrät Christin gegenüber Promiflash, dass sie gerne eine zweite Chance bekommen würde.

Im Promiflash-Interview erzählt die 28-Jährige, sie werde "definitiv irgendwann in den Dschungel kommen." Es sei "nur die Frage wann, aber dann gehört die Krone mir." Außerdem sehe sich die Influencerin in der All-Star-Staffel des "Dschungelcamps", die im Sommer erscheinen soll: "Dann bin ich ja vielleicht auch wieder dabei. Disqualifiziert und wieder rein", witzelt sie und fügt hinzu: "Also wirklich, RTL! Holt mich nächstes Jahr rein."

Das diesjährige Dschungelcamp habe Christin aufgrund der Verhaltensweisen der Kandidaten nicht verfolgt, da sie findet, dass diese ihren Fokus falsch gesetzt haben. Ihrer Meinung nach ginge es zu viel um "Sexgeschichten" und nicht genug darum zu beweisen, dass man Power habe.

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / christinokpara Christin Okpara im Januar 2022

RTL Christin Okpara, Reality-TV-Bekanntheit

