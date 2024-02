Nervosität ade: Das ist Lola Weipperts Ritual vor Auftritten

Sie verrät ihre Tricks! Die Moderatorin Lola Weippert (27) steht bereits seit mehreren Jahren in der Öffentlichkeit. Die ehemalige Radiomoderatorin führt durch Shows wie Temptation Island, Temptation Island V.I.P. und die Wiedersehensshows von Prince und Princess Charming. Auch auf Social Media konnte sie sich eine große Reichweite aufbauen und begeistert ihre Follower mit authentischem Content. Jetzt verrät Lola ihr Ritual, das ihre Nervosität vor Auftritten lindert.

Im RTL-Interview erzählt die 27-Jährige, dass sie vor jeder Live-Moderation ein ganz bestimmtes Ritual habe: "Was ich immer mache, bevor ich auf die Bühne gehe, ist, wenn meine Mama da ist, dann drücke ich sie ganz fest", gesteht sie. "Das gibt mir so viel Energie, dann bin ich sehr entspannt."

Außerdem versuche sie, sich "auf der einen Seite immer zu erden, richtig zu atmen... und ich stelle mir alle nackt vor", erzählt Lola und fügt hinzu: "Das hilft mir sehr, weil ich mir immer so denke – wir sind alle gleich. Es ist alles okay. Das ist für mich die größte Beruhigung." Dadurch könne sie ihre Nervosität besänftigen und entspannt mit der Moderation beginnen. Sobald sie die Bühne betrete, verwandle sich diese in ihren persönlichen "Safe Space".

Getty Images Lola Weippert mit ihrer Mutter Cornelia

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Getty Images Lola Weippert, Dezember 2022

