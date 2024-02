"Persönliche Angelegenheit": Prinz William sagt Termin ab

Müssen Royal-Fans sich Sorgen machen? Prinz William (41) hat gerade alle Hände voll zu tun. Seine Termine nimmt der britische Thronfolger aktuell alleine wahr, denn seine Frau Kate (42) erholt sich von einer Operation am Unterleib. Ein offenbar langwieriger Prozess, denn der letzte öffentliche Auftritt der Prinzessin von Wales liegt bereits Wochen zurück. Nun gibt es anscheinend Anlass zu Sorge: William sagt kurzfristig einen Termin ab.

Wie Hello berichtet, sollte William eigentlich an der Gedenkfeier für den vor etwa einem Jahr verstorbenen König Konstantin II. von Griechenland (83) – seinen Patenonkel – teilnehmen. Geplant war eine Ansprache, die nun Konstantins Sohn übernimmt. Der 41-Jährige soll den Besuch in letzter Minute abgesagt haben. Als Begründung wurden "persönliche Angelegenheiten" genannt. Ob es sich dabei um Kate handelt, ist unklar, denn eigentlich soll sie sich gut erholen.

William sprang aber nicht nur für seine Frau, sondern kurzzeitig auch für seinen Vater König Charles (75) ein, der seine Krebserkrankung Anfang des Jahres öffentlich gemacht hatte. Doch der Monarch soll besorgt gewesen sein, dass sein Sohn sich zu viel vorgenommen hatte. "Ich glaube, dass Charles William ermutigt hat, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, und er hat William auch gesagt: 'Ich möchte nicht, dass du irgendwelche königlichen Pflichten übernimmst, bis du es nicht unbedingt musst", erklärte die Expertin Ingrid Seward dem Magazin.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit König Konstantin von Griechenland, May 2012

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

