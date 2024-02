Trotz erschütternder Verluste: Inka Bause bleibt positiv!

In diesem Jahr feiert Inka Bause (55) ihr 40-jähriges Jubiläum im Show-Business! Während es für die Bauer sucht Frau-Moderatorin beruflich bestens lief, sah es in ihrem Privatleben anders aus: In der Vergangenheit hat sie bereits zwei schmerzliche Verluste verkraften müssen. Nachdem im Jahr 2003 ihr Vater im Alter von nur 66 Jahren gestorben ist, musste sie 2016 auch von ihrem Ex-Mann Hendrik Bruch (✝53) Abschied nehmen. Trotz dieser einschneidenden Ereignisse hat Inka eine äußerst positive Lebenseinstellung!

Beim Semperopernball spricht die 55-Jährige offen mit RTL über ihre privaten Rückschläge. Sie hat dazu eine ganz besondere Haltung: "Ich glaube, es gibt keine Tiefpunkte, weil man muss sich das Leben als dickes Buch vorstellen." Weiter erklärt die Moderatorin: "Man liest ein Kapitel und das ist traurig. Und dann kommt ein nächstes Kapitel und es ist wunderschön. Aber man lernt ja jedes Mal."

Vor allem ihr geliebter Job hat ihr in all den Jahren Halt gegeben: "Dieser Beruf hat mir über alles hinweggeholfen und ich habe so viel Freude immer noch. Ich weiß, dass jeden Tag alles vorbei sein kann für uns alle. Und deswegen genieße ich einfach jeden Tag" Wahrscheinlich hat die Frohnatur aus diesem Grund auch noch nie darüber nachgedacht, ihren Job als Moderatorin bei "Bauer sucht Frau" an den Nagel zu hängen.

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

RTL+ Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Landwirt Hans, Inka Bause und die "Bauer sucht Frau"-Anwärterinnen

