Trotz Romeo-Trennung: Victoria Beckham steht Mia sehr nahe

Victoria Beckham (49) ist immer noch total vernarrt in Mia Regan (21)! Das Model und Romeo Beckham (21) waren rund fünf Jahre lang ein Paar. Doch vor wenigen Tagen verkündeten die beiden überraschend ihre Trennung. Die Blondine hatte die Beziehung zu dem Fußballer beendet. Auch wenn sich das einstige Paar noch gut versteht, gibt es eine, die unter der Trennung sehr leidet: Victoria steht Mia nach wie vor total nahe!

Wie Daily Mail berichtet, sollen die Designerin und die 21-Jährige weiterhin eng zusammenarbeiten. Darüber hinaus sollen sich die beiden Frauen auch privat sehr gut verstehen. "Victoria liebt Mia über alles und ist sehr traurig, dass sie und Romeo sich getrennt haben", verrät eine Quelle. Der berufliche Hintergrund würde beide einfach verbinden: "Sie haben eine wirklich enge Bindung und lieben es, zusammenzuarbeiten. Sie sind auf der gleichen Seite, wenn es um Mode geht und was sie mögen."

Kurz vor der Trennung hatte Victoria eines von Mias Fotos auf Instagram kommentiert. "Wunderschön! Ganz viele Küsschen", schwärmte sie in den Kommentaren. Gleichzeitig veröffentlichte Romeo ein Foto von sich mit einem neuen Haarschnitt. Den Schnappschuss hatte seine Mama aber nicht kommentiert.

Was haltet ihr davon, dass Victoria so sehr an Mia hängt?