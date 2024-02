UK-Realitystar Jemma Lucy liebt jetzt "Love Island"-Hottie!

Sie ist wieder in festen Händen! Jemma Lucy (35) hüpfte in Großbritannien von Show zu Show. Sie war unter anderem in der britischen Version von Ex on the Beach oder bei "Celebrity Big Brother" zu sehen. Privat lief es für die Skandalnudel allerdings nicht so gut: Mit dem Vater ihrer Tochter ist sie nicht mehr zusammen. Doch nun hat Jemma jeden Grund zur Freude: Sie ist wieder vergeben – und zwar an diesen Realitystar!

Nachdem bereits wild über eine Beziehung spekuliert worden war, ließen sie endlich die Bombe platzen: Mitch Taylor und Jemma sind tatsächlich zusammen! Das verkündeten der britische Love Island-Star und seine Liebste stolz via Instagram. Auf dem süßen Schnappschuss genießt das verliebte Paar ein Abendessen. Als Zeichen seiner Liebe hat Mitch seiner Jemma sogar einen riesigen Strauß roter Rosen gekauft.

Ob die Liebe der 35-Jährigen auch diesmal wieder unter die Haut gehen wird? Nach der Geburt ihrer Tochter ließ sich Jemma den Namen ihres Mädchens ins Gesicht tätowieren. Dieser wird für immer auf dem rechten Wangenknochen ihrer Mama verewigt sein. Wie die Kleine heißt, wird wegen der ungünstigen Winkel der Fotos aber nicht deutlich.

Instagram / mitcheltaylor_ Jemma Lucy und Mitch Taylor, 2024

Instagram / jemlucy_backup Jemma Lucy im Januar 2024

Instagram / jemlucy_backup Jemma Lucy und ihre Tochter, 2024

