Eine Schwangerschaft stellt das Leben auf den Kopf? Im Fall von Jemma Lucys (30) Mutterglück offenbar überhaupt nicht. Die britische Skandalnudel war vor ihren anderen Umständen vor allem als Partymaus bekannt. Die Tatsache, dass aktuell ein Baby unter ihrem Herzen heranwächst, kann der Feierlust der TV-Bekanntheit offensichtlich dennoch nichts anhaben. Obwohl die Tattoo-Liebhaberin bereits im achten Monat ist, kommt Stubenhockerei für Jemma nicht in die Tüte!

Zwei Ladys im knappen Kleidern – eins enger als das andere: Betrachtet man aktuelle Paparazzi-Aufnahmen, die Jemma und ihre Freundin Helen Briggs am Samstagabend in Manchester festhalten, fällt von vorne zunächst gar nicht auf, welche der Damen im kleinen Schwarzen überhaupt schwanger ist. Jemmas flache Boots sind bereits ein erstes Anzeichen dafür, dass es sich bei der Bald-Mama nicht um die Frau in Stöckelschuhen handelt. Ein Schwenk zur Seite genügt aber, um Jems beachtlich gewölbten Bauch dann doch ausfindig zu machen.

Mit ihrem megahohen Beinschlitz, Spitze und sexy Satinstoff beweist Jemma allerdings ein für alle Mal, dass sie trotz Schwangerschaft noch die Alte ist. Babykugel hin oder her – die werdende Mutter einer Tochter steht ihrer grünhaarigen BFF in nichts nach, und zwar weder in Sachen Lebenslust noch in ihrem Style.

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Fernsehbekanntheit

Splash News Jemma Lucy und Helen Briggs

Splash News Jemma Lucy, TV-Star

