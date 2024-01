Eileiterschwangerschaft: TV-Star Jemma Lucy hatte Todesangst

Ein Schockmoment für Jemma Lucy (35). Die britische TV-Persönlichkeit ist bereits Mama einer vierjährigen Tochter, deren Vater ihr Ex ist. Bis vor Kurzem hatte die Ex on the Beach-Bekanntheit noch einen Freund – die Beziehung ging im Dezember aber in die Brüche. Im selben Monat meldete sie sich dann plötzlich aus dem Krankenhaus, erklärte aber nicht die Gründe. Nun gibt Jemma zu, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Eileiterschwangerschaft hatte.

Gegenüber The Sun führt der "Celebrity Big Brother"-Star aus, dass er mit starken Bauchschmerzen zum Arzt ging. Daraufhin hieß es, sie habe eine Eileiterschwangerschaft. "Die Ärzte sagten mir, dass ich sterben könnte, wenn die Schwangerschaft nicht abgebrochen wird, also wollten sie mich notoperieren. Ich hatte schreckliche Angst davor, nach der OP nicht wieder aufzuwachen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, und jede Minute war wie eine tickende Zeitbombe", erinnert sich Jemma an ihre Todesangst.

Die Reality-TV-Bekanntheit entschied sich schlussendlich gegen die Not-OP, weil sie nicht gut auf Narkosemittel reagiert. Stattdessen bekam sie eine Injektion, die die Schwangerschaft abbrach. "Die Spritze war nicht schön, sie war schmerzhaft und mir war ein bisschen übel. [...] Ich hatte auch starke Schmerzen im ganzen Bein, aber ich bin trotzdem froh, dass ich nicht operiert werden musste", gibt Jemma zu.

