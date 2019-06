Wie kann eine Mutter wenige Tage nach der Geburt ihres Babys so megaschlank aussehen? Diese Frage stellten sich einige Fans der Reality-TV-Bekanntheit Jemma Lucy (31). Die ehemalige UK-Big Brother-Kandidatin erstaunte gerade mal drei Tage nach der Geburt ihrer Tochter ihre Community mit ihrem After-Baby-Body. Nun zeigt Jemma erneut ihren durchtrainierten Körper und verkündet, dass sie demnächst ihr Geheimrezept an andere Moms weitergeben möchte!

Auf einem Spiegel-Selfie auf Instagram setzt sie ihren fitten Body in Szene. In der Bildunterschrift promotet die Kurven-Queen ein Schwangerschaftspaket für alle Mütter, die sich ebenfalls wünschen, schnell zu ihrer alten Figur zurückzufinden. "Ich werde euch all meine Tipps in den Bereichen Körper, Ernährung, Geist und Training weitergeben, sodass ihr das auch schafft", erklärte die 31-Jährige voller Vorfreude. Gegen Ende des Monats soll das Paket erscheinen.

Ihren Beitrag beendete Jemma mit einer Message an ihre Follower: "Es gibt keinen Grund für Hass. Wenn es euch nicht interessiert, dann kommentiert nicht. Es ist nichts falsch daran, dass manche Single-Mütter und Nicht-Single-Mütter noch gut aussehen möchten." Das alleinerziehende Model wünsche sich auf seinem Kanal lediglich positive Schwingungen.

Instagram / jemlucy Jemma Lucy kurz nach der Geburt ihrer Tochter

Instagram / jemlucy Jemma Lucy und ihre Tochter im Juni 2019 in Manchester

Instagram / emlucy Jemma Lucy im April 2019

