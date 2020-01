Neues Jahr – neue Haarfarbe? Jemma Lucy (31) heizt ihren mittlerweile über 640.000 Followern im Netz regelmäßig mit sexy Fotos von sich ein. Dabei überrascht die britische Skandalnudel immer wieder auch mit neuen Looks. So präsentierte sie im vergangenen August stolz ihr Gesichts-Tattoo, das sie sich für ihre kleine Tochter stechen ließ. Und pünktlich zum Jahresbeginn kommt Jemma nun mit einer besonders krassen Haar-Veränderung um die Ecke...

Gleich auf mehreren Instagram-Fotos posiert das Reality-TV-Sternchen mit einer giftgrünen Mähne, in die sie einige Rasta-Zöpfe geflochten hat. Hat Jemma sich etwa von ihren schwarzen Haaren getrennt? In einer Bildunterschrift klärte sie ihre Fans auf: Bei der neuen Frisur handele es sich lediglich um eine Perücke! Die 31-Jährige gab aber zu: "Ich wollte schon immer grüne Haare haben!"

Auch wenn es sich nicht um eine dauerhafte Haarveränderung handelt, feiert Jemmas Community den neuen Look. "Du solltest versuchen, deine Haare in diese Farbe zu färben. Das ist absolut umwerfend!", kommentierte beispielsweise ein User begeistert. Wie gefällt euch der Look? Stimmt ab!

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Reality-TV-Sternchen

Instagram / jemlucy Jemma Lucy, Reality-TV-Star

Instagram / jemlucy Jemma Lucy

