Bei "Die Bachelors"-Lisa und Katja fliegen heftig die Fetzen

Diese zwei Ladys bekommen sich ordentlich in die Haare! Bei Die Bachelors kämpfen momentan noch zehn Frauen um das Herz von Sebastian Klaus und Dennis Gries. Letzterer scheint den Kopf zweier Kandidatinnen so sehr verdreht zu haben, dass in der Ladysvilla ein anderer Wind weht. Ein banales Gespräch um Augenbrauenfarbe endet im Streit: Bei Lisa und Katja fliegen richtig die Fetzen!

In der aktuellen Folge bahnt sich ein kleiner Zickenkrieg zwischen Lisa und Katja an. Der Hintergrund: Ein Beautyartikel! "Würdest du deine Augenbrauenfarbe auch hier lassen?", will Katja von der Berlinerin wissen. Die Frage kommt bei Lisa gar nicht gut an: "Warum willst du das jetzt wissen? Denkst du, ich fliege nächste Woche?" Genau diese Annahme bestätigt Katja schließlich im Einzelinterview: "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie leider gehen muss bei der nächsten Entscheidung." Im wahren Leben würde sie einer Freundin auch ihre Meinung ins Gesicht sagen. In diesem Fall: "Er steht nicht auf dich, lass es einfach."

Der Streit sorgt aber nicht lange für schlechte Stimmung. Katja zeigt sich versöhnlich und reflektiert im Einzelinterview: "Ich habe nicht gedacht, dass sie so emotional ist und dass sich das meinetwegen so aufgebaut hat." Im Anschluss sucht sie das Gespräch: "Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich das nicht so sensibel aufgenommen habe." Mit der Entschuldigung habe Lisa nicht gerechnet. "Das Gespräch war so schön und hat meine Sichtweise noch mal komplett geändert", freut sich die Brünette.

Instagram / ka__tjaa Katja, "Die Bachelors"-Kandidatin

RTL Collage: Lisa Glor, "Die Bachelors"-Kandidatin

Die Bachelors, RTL Katja und Dennis bei ihrem Einzeldate

