Die Zuschauer wollen ein Bachelors-Happy-End der Boys!

Zwischen ihnen stimmt die Chemie! Dieses Jahr dürfen bei Die Bachelors gleich zwei Rosenkavaliere unter 22 Ladys ihre große Liebe suchen. Dennis Gries und Sebastian Klaus stellen sich in der 14. Bachelor-Staffel gemeinsam dem Abenteuer in Südafrika. Bisher hat es zwischen den Junggesellen noch keinen Konkurrenzkampf gegeben. Im Gegenteil: Die beiden verstehen sich blendend. Auch die Fans denken, Sebastian und Dennis sind ein Perfect Match!

In diesem Jahr ist alles anders. Normalerweise fiebern die Zuschauer bei den Liebesgeschichten zwischen dem Bachelor und seinen potenziellen neuen Partnerinnen mit. In diesem Jahr scheinen die Fans eher an der Beziehung der zwei Bachelors interessiert zu sein. Im Netz kursieren einige wilde Theorien, dass zwischen den Bachelor-Boys vielleicht sogar mehr als Freundschaft sein könnte. "Da geht noch was", spekulierte ein User auf X. Ein weiterer Nutzer vermutete: "Am Ende reiten Dennis und Sebastian in den Sonnenuntergang."

Tatsächlich liegt der Fokus von Sebastian und Dennis aber doch eher auf den Ladys. Es ist sogar schon zum ersten Kuss gekommen. Bei romantischem Kerzenlicht flogen zwischen Dennis und der Kandidatin Katja die Funken. "Katja küsst sehr gut. So schön wie die Lippen ausschauen, so haben sie sich auch angefühlt", hatte der Bachelor daraufhin geschwärmt.

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Rosenkavalier

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus, "Die Bachelors"

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

