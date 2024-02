Kann Detlef Soost bei "Let's Dance" die Kontrolle abgeben?

Er wagt das Abenteuer. Bei Let's Dance stellen 14 mutige Stars ihr tänzerisches Talent auf dem TV-Parkett unter Beweis. Mit dabei ist auch Detlef Soost (53). Normalerweise ist der Choreograf derjenige, der tänzerisch den Ton angibt. Ganz anders sieht es nun jedoch für ihn bei der beliebten Show aus. Wie schwer fällt Detlef der Kontrollverlust bei "Let's Dance"? Promiflash hat nachgehakt.

Im Interview mit Promiflash verrät der gebürtige Berliner, wie schwer es ihm falle, die Zügel in die Hand eines anderen zu geben: "Ehrlicherweise ist das etwas, worauf ich mich mit am meisten freue." Auch, dass ihm selbst nun noch so einiges beigebracht werden kann, scheint ihn dabei besonders zu freuen: "Nicht Lehrer zu sein, sondern in die Rolle des Schülers zu schlüpfen und einfach nur zu lernen – mir einfach nur die Dinge beibringen zu lassen." Offenbar halten ihn auch seine 42 Jahre Tanzerfahrung nicht davon ab, weiterhin offen für neuen Input zu sein.

Inzwischen steht auch fest, mit welcher Profitänzerin der 53-Jährige über die nächsten Wochen hinweg besonders viel Zeit verbringen wird: Ekaterina Leonova (36). Gemeinsam werden sie in Detlefs Studio in Berlin trainieren – wobei der einstige Popstars-Coach auch gleich erst mal scherzend gegenüber RTL klarstellte: "Wenn Ekat zu krass ist, dann muss ich einfach sagen: 'Entschuldigung, sie haben Hausverbot!'"

Getty Images Eva Padberg, Detlef Soost und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Getty Images Detlef Soost, Choreograf

Getty Images Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova, Februar 2024

