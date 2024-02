Kristin Cavallari und Mark ist Altersunterschied-Kritik egal

Das kümmert sie nicht! Kristin Cavallari (37) hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und zwar Mark Este. Wie glücklich sie mit dem 24-Jährigen ist, teilte die Beauty zuletzt auf Social Media mit ihren Fans, indem sie ein supersüßes Foto der beiden veröffentlichte. Und anscheinend scheint ein Detail die beiden Turteltauben ganz und gar nicht zu stören: Kristin und Mark interessiert der Altersunterschied von rund zwölf Jahren nicht!

Das enthüllt ein Insider gegenüber Page Six. "Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber Kristin und Mark achten nicht auf den ganzen Trubel!", merkt ein Freund des Models an und stellt klar: "Sie sind zwei volljährige Erwachsene, die sich mögen – wen kümmert es also?" Denn infolge ihrer Liebesbekundung mussten die 37-Jährige und ihr Liebster ordentlich Kritik einstecken.

Viele Nutzer wetterten nämlich aufgrund des Altersunterschieds von rund zwölf Jahren auf Instagram gegen das Paar und machten sich über den Schnappschuss der beiden lustig. "Endlich veröffentlicht sie Bilder von ihren Kindern!", lachte ein User beispielsweise und ein weiterer schrieb: "Was zum Teufel ist das für ein Teenager?" Bisher äußerten sich weder Kristin noch Mark persönlich zu den fiesen Kommentaren.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Juli 2022

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallaris Freund Mark

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, TV-Bekanntheit

