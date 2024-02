Süße Turtelfotos: Kristin Cavallari ist nicht länger Single!

Kristin Cavallari (37) schwebt auf Wolke sieben! Die The Hills-Bekanntheit geht seit 2020 eigentlich allein durchs Leben. Zuvor war sie zehn Jahre lang mit ihrem Mann Jay Cutler (40) verheiratet, ehe sie trotz drei gemeinsamen Kindern beschlossen, die Sache zu beenden. Im vergangenen Oktober präsentierte der NFL-Star die neue Frau an seiner Seite. Und auch Kristin ist wieder in festen Händen!

Auf Instagram teilt die Reality-TV-Bekanntheit nun ein erstes Foto mit ihrem neuen Freund und macht damit ihr Liebesglück ganz offiziell. Auf dem Schnappschuss lächeln die beiden zufrieden in die Kamera. "Er macht mich glücklich", schwärmt Kristin schlichtweg zu dem Bild. Bei ihrem Auserwählten handelt es sich um Mark Estes, ein 24-jähriges US-Model.

Offenbar funkte es zwischen Kristin und Mark ganz klassisch bei der Arbeit. Denn er modelte für die Kampagne ihrer eigenen Schmuckkollektion. Weitere Details sind derzeit nicht über das noch junge Glück bekannt, doch augenscheinlich wirken die beiden überglücklich miteinander.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im Dezember 2022

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Mutter und ihren drei Kindern

Instagram / markestes_1 Kristin Cavallaris Freund Mark

