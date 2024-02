Machen Robert Pattinson und Suki letzte Baby-Besorgungen?

Machen sie noch die letzten Erledigungen? Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse (32) sind aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Wie die beste Freundin der Schauspielerin ausplauderte, soll sie sich bereits im dritten Trimester befinden. Gemeinsam mit ihrem Liebsten scheint die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen – beide werden immer wieder in der Natur oder in der Stadt gesichtet. Suki und Robert shoppen nun in aller Ruhe in Beverly Hills.

Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen das glückliche Paar in einem Parkhaus in Beverly Hills, auf dem Weg, ein paar Besorgungen zu machen. Beide tragen Gesichtsmasken, der Twilight-Star läuft ein paar Schritte voraus. Während er ein graues T-Shirt, eine hellgrüne Hose und eine dunkelgrüne Jacke trägt, zeigt sich Suki in einem langen cremefarbenen Mantel mit einer Strickjacke in derselben Farbe, unter der man ihren wachsenden Babybauch erahnen kann.

Ob die werdenden Eltern noch die letzten Dinge für ihren kleinen Schatz besorgen? Laut eines Insiders befinden sich die zwei ganz schön im Vorbereitungsstress! "Sie haben angefangen, sich um das Kinderzimmer, das Kinderbett, tonnenweise Kleidung, Flaschen und einen Haufen anderer Babyartikel zu kümmern", berichtet die Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

Getty Images Robert Pattinson im Oktober 2023

