Nach Gerüchten: Rooney Mara präsentiert ihren Babybauch!

Damit dürften die Gerüchte wohl bestätigt sein! Rooney Mara (38) ist eine bekannte Schauspielerin – unter anderem beeindruckte sie an der Seite von Daniel Craig (55) in dem berühmten Film "Verblendung" in ihrer Rolle als Lisbeth Salander. Vor wenigen Tagen besuchte die US-Amerikanerin dann für die Vorstellung ihres neuen Filmes "La Cocina" die Berlinale – dort stach aber vor allem ihr verdächtig rund wirkender Bauch ins Auge. Nun lassen die neuesten Aufnahmen von Mara keinen Zweifel an einer erneuten Schwangerschaft!

Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 38-Jährige bei einem entspannten Spaziergang durch Los Angeles. Für den kleinen Abstecher an die frische Luft wählte Rooney ein lässiges Outfit: Unter der schwarzen Strickjacke blitzte dabei deutlich ihr Babybauch hervor!

Zusammen mit ihrem Partner Joaquin Phoenix (49) hat die "Maria Magdalena"-Darstellerin bereits ein Kind: Im September 2020 wurden die beiden Schauspieler Eltern eines Sohnes. "Mich um unser Baby zu kümmern, hat mein Herz geöffnet. Es ist ein neues Leben mit mehr Hoffnung und Hingabe, eine bessere und nachhaltigere Welt zu erschaffen", schwärmte Rooney in einem offenen Brief im Rahmen einer Muttertagskampagne der US-Tierschutzorganisation Farm Sanctuary über ihre Mutterschaft.

Rooney Mara, 2024 in Berlin

Rooney Mara, Schauspielerin

Rooney Mara und Joaquin Phoenix

