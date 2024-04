Ohne Joaquin: Schwangere Rooney Mara spaziert in Kalifornien

Rooney Mara (38) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses. Das zeigt die Partnerin von Joaquin Phoenix bei einem entspannten Spaziergang in Kalifornien. Auf Daily Mail vorliegenden Paparazzi-Schnappschüssen ist sie in einem weißen, luftigen Kleid mit einem geknoteten T-Shirt und einer Jeansjacke darüber unterwegs – der Babybauch ist deutlich erkennbar. Das Haar hat sich die "Verblendung"-Darstellerin zu einem Dutt gebunden, auf der Nase trägt sie eine Sonnenbrille. Mit dabei: Ihre Schwester Kate und Sohnemann River, den sie im Kinderwagen vor sich schiebt.

Dass Rooney und Joaquin ihr zweites gemeinsames Kind erwarten könnten, spekulierten die Fans der 38-Jährige bereits im Februar nach ihrem Auftritt auf der Berlinale. Bei der "La Cocina"-Premiere auf dem roten Teppich tauchte sie in einem schwarzen, ausgestellten, schulterfreien Kleid auf. Während sie für die anwesenden Fotografen posierte, legte sie ihre Hände immer wieder an und unter ihren Bauch – zeichnete sich bereits ein kleines Babybäuchlein ab? Eine offizielle Bestätigung gab es seitens Rooney zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Als sie sich wenige Tage später in Los Angeles zeigte, bestand für die Fans kein Zweifel mehr.

Auf der Berlinale war die gebürtige New Yorkerin allerdings nicht die Einzige, die alle Blicke auf sich zog. Auch die Anwesenheit von Hollywood-Größen wie Cillian Murphy (47), Matt Damon (53), Kristen Stewart (33), Lupita Nyong'o (41) und Lena Dunham (37) sorgte bei dem Publikum für Begeisterung. Dieses durfte sich neben zahlreichen Fotos auch über das eine oder andere Autogramm der Stars freuen!

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Joaquin Pheonix und Rooney Mara

Anzeige Anzeige

Getty Images Rooney Mara, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rooneys Outfit für den Spaziergang? Hauptsache, sie hat es bequem! Ich finde der Look sieht nicht sehr besonders aus. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de