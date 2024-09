Rooney Mara und Joaquin Phoenix sind wieder Eltern geworden

Anfang des Jahres überraschte Rooney Mara (39) ihre Fans während der Berlinale mit süßen Baby-News – sie und Joaquin Phoenix (49) werden erneut Eltern. Über ihr erneutes Glück hielt sich das Paar allerdings bedeckt. So auch jetzt bei der Verkündung! Paparazzi lichteten Joaquin und Rooney bei ihrer Ankunft am Montag zu den Filmfestspielen in Venedig ab. Auf den Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist bei der 39-Jährigen kein Babybauch mehr zu erkennen. Auf den Bildern sieht es auch fast so aus, als trage sie ihr Baby in einem Tuch.

Wie eine Quelle noch im März gegenüber Us Weekly verriet, seien die beiden begeistert davon, ihre Familie wieder zu vergrößern. "Sie lieben es einfach, Eltern zu sein", plauderte der Insider aus und fügte hinzu: "Sie sind ein Team und genießen diese gemeinsame Reise sehr. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen und sie außerhalb des Rampenlichts aufzuziehen."

Das Paar geht seit 2017 glücklich durchs Leben. Ihre Liebe krönten die beiden drei Jahre später mit ihrem Sohn, den sie angeblich nach einem besonderen Menschen benannt haben, nämlich nach dem verstorbenen Bruder des Joker-Darstellers, River Phoenix (✝23). Weitere Infos sind über ihren Spross aber nicht bekannt – und genau so werden sie es sicher auch mit Nachwuchs Nummer zwei handhaben.

Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix

Rooney Mara und Joaquin Phoenix in Los Angeles

