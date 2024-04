Neue Fotos: Rooney Mara zeigt ihren wachsenden Babybauch

Rooney Mara (39) und Joaquin Phoenix (49) erwarten momentan ihr zweites Kind! Bei der Berlinale im Februar dieses Jahres präsentierte die US-amerikanische Schauspielerin erstmalig stolz ihren Babybauch. Nun wird sie erneut mit ihrer wachsenden Kugel abgelichtet. Auf den Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, schlendert der "The Social Network"-Star entspannt an einem sonnigen Tag durch Los Angeles. Dabei trägt Rooney ein eng anliegendes T-Shirt, das ihren Babybauch besonders zur Geltung bringt. Mit weiten Hosen ganz in Schwarz sorgt die Oscar-Nominierte zudem für den gewissen Komfort. Ihre Schwangerschaft hält die gebürtige New Yorkerin scheinbar nicht von ihren Hobbys ab. Denn auf den Fotos befindet sich Rooney auf dem Weg zum morgendlichen Ballettunterricht.

Als Mutter konnte die Schauspielerin schon einige Jahre Erfahrungen sammeln. Denn bereits im Jahr 2020 durften sich Joaquin und seine Liebste über Nachwuchs freuen: Damals begrüßten sie ihren kleinen Sohn River auf der Welt. Acht Jahre zuvor hatte sich das Traumpaar am Set des Sci-Fi-Dramas "Her" kennengelernt, in dem beide eine der Hauptrollen gespielt hatten. Offenbar war es Liebe auf den ersten Blick. Denn seit 2019 sollen der Joker-Star und die 39-Jährige laut einigen Medienberichten sogar verlobt sein.

Beim gemeinsamen Dreh von "Her" verliebte sich das Schauspieler-Duo. Das ist jedoch nicht das einzige gemeinsame Projekt von Rooney und Joaquin. Laut Variety soll das Hollywood-Paar vor zwei Jahren erneut zusammen vor der Kamera gestanden haben. In dem neuen Thriller von Pawel Pawlikowski sollen sie laut dem Magazin die beiden Hauptrollen verkörpern. Eine Premiere hatte der Streifen aber offenbar noch nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix

Anzeige Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara auf der "Joker"-Premiere in Hollywood, Ende September 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die Schnappschüsse der schwangeren Rooney? Toll! Sie sieht bezaubernd aus mit dem Babybauch. Ihr Outfit ist gar nicht mein Geschmack. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de