Nach Kommentar zu Gewicht: Rebel Wilson genießt Strandtag

Sie lässt es sich gut gehen. Als Fat Amy war Rebel Wilson (43) in Pitch Perfect bekannt geworden. Seit ihrem Auftritt in der Komödie hat sich jedoch einiges im Leben der Schauspielerin verändert – besonders ihr Aussehen. Denn sie hatte satte 35 Kilogramm verloren. Ihre erschlankte Figur präsentierte sie daraufhin stolz ihren Fans. Zuletzt verriet die Australierin dann aber, wieder ein paar Pfunde zugenommen zu haben – wobei sie sich davon nicht unterkriegen zu lassen scheint: Rebel zeigt sich gut gelaunt am Strand.

Sichtlich ausgelassen verbringt die 43-Jährige den Tag am beliebten Bondi Beach in Down Under. Gemeinsam mit ihrer Verlobten Ramona Agruma genießt sie nicht nur die Sonne, sondern kühlt sich zudem im Meer ab. Bilder, die The Mirror vorliegen, zeigen Rebel in einem schwarzen Zweiteiler, mit stylischer Sonnenbrille und einer weißen Cap. Obwohl sich die Blondine zuletzt verletzlich zeigte, als sie über ihre Gewichtszunahme sprach, scheint sie sich sichtlich wohl in ihrem Körper zu fühlen.

Damals informierte sie ihre Community ganz offen und ehrlich auf Instagram über den Grund ihrer veränderten Figur: "Durch die harte Arbeit habe ich wegen des ganzen Stresses 14 Kilogramm zugenommen!" Dabei betonte sie auch, wie sehr sie das Ganze zu diesem Zeitpunkt belastete: "Ich habe deshalb ein schlechtes Gewissen... Das sollte nicht sein, aber es ist so."

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de