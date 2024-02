Nicht Ex Amira: Sie profitiert von Oliver Pochers Trennung!

Die überraschende Trennung von Oliver (46) und Amira Pocher (31) scheint zumindest für eine Person finanzielle Vorteile mit sich zu bringen: und zwar Ollis Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40)! Durch die Trennung von dem Comedian und Amira übernahm die Fünffachmama die Stelle der Moderatorin im gemeinsamen Podcast – und das lohnt sich anscheinend richtig für sie! Laut Bild wurde ihr Vertrag für die Show verlängert. Das bedeutet für sie: zwei Millionen Euro für hundert neue Folgen!

Auch der Ablauf des Podcasts könnte sich bald etwas ändern. Denn die gemeinsame Tochter des Ex-Paares Nayla wird hin und wieder Gastauftritte haben. "Wir wollen das mal ausprobieren. Die Fragen, die unsere Tochter im Podcast beantworten kann, werden gesammelt und wir sind auch dabei", betont Olli gegenüber dem Blatt. Die Fans sind aber auch ganz ohne Promikind als Unterstützung schon begeistert vom Projekt "Die Pochers! Frisch recycelt". Gegenseitig necken sich der TV-Star und die Unternehmerin in ihren Gesprächen – und werden manchmal auch ganz emotional. Bei ihrem Live-Auftritt sprachen sie über einen ganz besonderen Moment: ihre Hochzeit vor rund 14 Jahren. "Xavier hat gesungen, dann bist du reingekommen, und ich bin mit unserer Tochter, die damals sechs Monate alt war...", schilderte Olli bei "Die Pochers! Frisch recycelt" und fing an zu weinen. Damit zeigte er auch mal eine ganz andere Seite, die viele Fans so bestimmt noch nicht kannten.

Denn Oliver Pocher ist eigentlich eher für sein provokantes Auftreten und seine humorvolle Auseinandersetzung mit Prominenten und aktuellen Ereignissen bekannt. Durch seine Arbeit im Fernsehen und im Stand-up-Comedy-Bereich hat er sich in Deutschland einen Namen gemacht. Seine Beziehungen, insbesondere die Ehe mit Sandy und später mit Amira, waren ebenfalls häufig Gegenstand medialer Berichterstattung. Als Amira anfing, wieder zu daten und ihre Liebeleien öffentlich wurden, schoss der Blondschopf immer wieder heftig gegen die Mutter seiner Kinder. Das wurde der 31-Jährigen irgendwann zu viel, sodass sie in ihrem Podcast "Liebes Leben" an ihn appellierte: "Du kannst machen, was du möchtest. Ich würde nicht über dich urteilen. Aber bitte, lass mich dann auch einfach machen."

Inmitten dieser emotionalen Achterbahn steht auch Amiras Überlegung, den Nachnamen Pocher – und damit die Verbindung zu ihrem Ex – abzulegen. "Unsere gemeinsamen Kinder tragen den Nachnamen Pocher. Darum muss ich mir das gut überlegen", erklärte Amira im Gespräch mit Bild. Die Option hält sie sich bisher noch offen. Obwohl sie lange im Clinch lagen, scheint sich das Verhältnis der beiden allmählich zu verbessern. Zumindest wegen der Kinder verbringen sie wieder Zeit zusammen.

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Oliver Pocher, Comedian

Amira Pocher, Influencerin

