Offiziell: Carmen Electras Namensänderung wurde bewilligt

Carmen Electra (51) darf endlich ihren Namen ändern. Die Baywatch-Darstellerin kämpft bereits seit einigen Monaten darum, ihren Geburtsnamen ablegen zu können. Denn 1972 kam sie als Tara Leigh Patrick und nicht als Carmen Electra zur Welt. Um den Jahreswechsel herum soll sie einen offiziellen Antrag auf Namensänderung gestellt haben. Und jetzt ist es endlich so weit: Carmens Antrag auf Namensänderung ist bewilligt!

Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, bestätigen, dass Carmens legale Namensänderung nun rechtskräftig ist. Sobald das Verfahren durch ist, darf die US-Amerikanerin dann offiziell ihren Künstlernamen für alle privaten und geschäftlichen Angelegenheiten benutzen. Der Name Tara Leigh Patrick ist dann nicht mehr existent.

Anfang der 90er erklärte Carmen in einem Interview in der "The Yo Show", warum und wie sie sich für einen Künstlernamen entschied. Tatsächlich war es niemand Geringerer als Popstar Prince (✝57), der ihr den Namen verpasst hatte, als sie sich für eine Girlgroup beworben hatte, die er zusammenstellen wollte. "Prince sagte: 'Du siehst aus wie Electra. Das sollte dein Name sein.' Zuerst dachte ich, es klingt wie ein Superheldenname, was es ja auch ist, also zögerte ich, aber er gefiel mir einfach und das war's", erzählte die 51-Jährige. In die Gruppe aufgenommen wurde Carmen aber nicht.

Getty Images Carmen Electra, 2018

Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

Getty Images Carmen Electra im März 2022

