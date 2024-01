Nur Künstlername: Carmen Electra kämpft für Namensänderung

Carmen Electra (51) will ihren Geburtsnamen nicht mehr! Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle in Baywatch in den 90ern bekannt. Dort trat sie in die Fußstapfen von Pamela Anderson (56). Allerdings ist der Name, unter dem sie berühmt wurde, gar nicht ihr richtiger: 1972 wurde sie als Tara Leigh Patrick im US-Bundesstaat Ohio geboren. Doch genau diesen Namen will sie nun endgültig loswerden: Carmen kämpft für eine legale Namensänderung.

Gerichtsakten, die TMZ vorliegen, zeigen nun den aktuellen Stand bei Carmens Namensänderung. Derzeit scheint der Antrag noch nicht bewilligt zu sein, aber laut dem Portal sollte dieses Verfahren in den USA schnell gehen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass der TV-Star damit beantragt, in Zukunft offiziell und rechtmäßig Carmen Electra zu heißen und seinen Geburtsnamen vollständig ablegen zu dürfen. Den Antrag soll sie schon vor dem Jahreswechsel gestellt haben.

2022 wagte Carmen einen weiteren mutigen Schritt und erstellte sich mit gut 50 Jahren einen Account auf der Erotikplattform OnlyFans. Bereuen würde sie den Schritt auf keinen Fall. Wie sie Fox News verriet, stärkte das Portal sie ungemein. "Es gibt niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ich bin mein eigener Chef. Das ist intensiv und sehr bestärkend", freute sich die mittlerweile 51-Jährige. Es mache ihr Spaß, ihrer Kreativität auf OnlyFans freien Lauf zu lassen.

Getty Images Carmen Electra bei "Baywatch"

Getty Images Carmen Electra, 2018

Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

