Carmen Electras Fans können bald mit KI-Doppelgänger chatten

Carmen Electra (52) sorgt mit ihrer neuesten Karriereentscheidung für Aufsehen. Die Schauspielerin, die besonders durch ihre Rolle in Baywatch berühmt wurde, wagt sich auf ein völlig neues Terrain: den Bereich der Abonnement-Plattformen. Anstatt, wie viele andere Promis, lediglich persönliche Fotos und Videos zu teilen, wird Carmen auf der Plattform OhChat eine digitale Version von sich selbst präsentieren. Mit Mirror sprach sie über ihre Begeisterung für diese Innovation.

"Ich bin so aufgeregt, [...] meinen digitalen Zwilling vorzustellen. Als ich ihn das erste Mal sah, konnte ich nicht glauben, dass es kein echtes Fotoshooting war – es sah so real aus", schwärmte sie. Die Plattform hebe die Beziehung zwischen Prominenten und ihren Anhängern auf eine neue Ebene, indem sie eine KI-gesteuerte persönlichere Interaktion ermöglicht. Dies sei, so Carmen, eine großartige Chance, um exklusive Inhalte zu teilen und intensivere Verbindungen zu ihren Fans aufzubauen, die in Echtzeit stattfinden können.

Carmen, geboren als Tara Leigh Patrick, hat sich bereits in den 90er-Jahren einen Namen gemacht und erlangte durch ihre Rolle in der Kultserie "Baywatch" internationale Bekanntheit. Neben ihrer Schauspielkarriere war sie auch als Tänzerin aktiv und trat unter anderem bei den Pussycat Dolls auf. Ihr digitaler Zwilling ist nicht ihr erstes Projekt im Netz – auch auf der Erotikplattform OnlyFans ist Carmen aktiv.

Getty Images Carmen Electra, Schauspielerin

Getty Images Carmen Electra bei "Baywatch"

