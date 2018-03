Happy Birthday, Carmen Electra! Die US-amerikanische Schauspielerin feiert heute bereits ihren 45. Geburtstag. Zugegeben: Kaum zu glauben bei dem durchtrainierten Körper des Busenwunders. Im Vergleich zum Beginn ihrer Karriere hat sich dieser nämlich kaum verändert. Bereits damals zeigte sich die ehemalige Pussycat Dolls-Tänzerin in sehr (!) kurzen und knappen Outfits. Mega-Beinschlitz, XXL-Dekolleté und jede Menge Lack und Leder gehörten zu Carmens Dresscode. Unvergessen bleibt aber vor allem ein Look: Carmen als heiße Baywatch-Nachfolgerin für Pamela Anderson (49). Allerspätestens dann, als die heute 45-Jährige in ihrem knallroten Badeanzug in Zeitlupe am Strand der Rettungsschwimmerserie entlang rannte, ist sie zur Sexbombe mutiert.



