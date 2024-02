Schauspieler Cole Sprouse gibt Einblicke in seine Karriere!

Er hat bereits eine beeindruckende Karriere hingelegt! Schauspieler Cole Sprouse (31) ist schon seit mehreren Jahrzehnten im Geschäft und hat im Laufe der Zeit in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt. Seinen Durchbruch hatte er an der Seite seines Zwillingsbruders Dylan Sprouse (31) in der Disneyserie "Hotel Zack & Cody." Nun lässt Cole seine Karriere Revue passieren und gibt Einblicke in seine bisherigen und zukünftigen Projekte.

Nach einer Schauspielpause von 2012 bis 2016, um sich seinem Studium an der New Yorker Universität zu widmen, ergatterte Cole eine der prägendsten Rollen seiner Karriere: Jughead Jones in der Serie Riverdale. "Ich denke, die interessantesten Karrieren werden über die gesamte Dauer der jeweiligen Laufbahn betrachtet", verrät der Schauspieler gegenüber Men's Health. "Für mich zeigt sich der Reichtum der Karriere eines Menschen erst, wenn er etwas 30, 40, 50 Jahre lang gemacht hat." Der 31-Jährige hat inzwischen selbst eine 30-jährige schauspielerische Laufbahn vorzuweisen, hatte er doch seine erste Rolle bereits als Baby im Jahr 1993 in der Sitcom "Grace Under Fire."

Durch sein Mitwirken in der Horrorkomödie Lisa Frankenstein läutet der Schauspieler nun eine neue Ära ein. "Nach Riverdale bin ich auf die Idee gekommen, dass ich Filme machen sollte, die ich als Kind gerne gesehen hätte, und dieser Film erfüllte viele dieser Kriterien für mich", verrät Cole im Men's Health-Interview. Außerdem sei er kein Fan davon, sich auf Zwang komplett neu zu erfinden und eine "180-Grad-Wende" hinzulegen. "Ich wollte nicht, dass es sich so anfühlt", betont er.

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse im Mai 2022

Anzeige

Riverdale, Netflix Cole Sprouse und Lili Reinhart in der Netflix-Serie "Riverdale"

Anzeige

Getty Images Cole Sprouse und Kathryn Newton beim Screening von "Lisa Frankenstein"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de