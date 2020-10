Rührende Worte der Familie von Alphonso Williams (✝57)! Am 12. Oktober 2019 verstarb der einstige DSDS-Sieger an den Folgen einer Krebserkrankung. Sein Tod erschütterte auch Prominente, die öffentlich ihre Bestürzung und Trauer zum Ausdruck brachten. Jetzt jährt sich der Tod des Entertainers, was seine Familie dazu veranlasste, sich bei Alphonsos Community zu bedanken. Seine Angehörigen seien überwältigt davon, wie viel Liebe ihnen entgegengebracht wurde!

Auf Instagram teilte seine Familie Fotos vom Grab des verstorbenen Musikers, das von Alphonsos Fans offenbar mit einem Blumenherz und einer Karte geschmückt worden ist. "Als wir das Grab herrichten wollten, erwartete uns eine schöne Überraschung. Vielen Dank, liebe Fan-Familie", lauteten die liebevollen Worte seiner Angehörigen in dem Beitrag. "Wir sind überwältigt von der ganzen Liebe, die wir und vor allem Alphonso, empfangen dürfen", widmeten sie herzlichen Zeilen an die Anhängerschaft des "Mr. Bling Bling".

"Heute ist es ein Jahr her, dass Alphonso gegangen ist...", heißt es weiter in dem Statement. "Es kommt uns nicht länger vor als ein paar Tage", verdeutlichten seine Vertrauten ihre Emotionen. Insbesondere der Todestag sei schwer zu bewältigen, erklärten sie. "Lasst uns für einander da sein und diesen Tag so gut es geht überstehen. Eure Familie Williams", beendeten sie ihren gefühlvollen Beitrag.

Instagram / alphonsowilliams_ Alphonso Williams' Grab im Oktober 2020

Getty Images Alphonso Williams

Getty Images Alphonso Williams und seine Frau Manuela

