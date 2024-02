Bei seinem Blitzbesuch erhielt Prinz Harry höchsten Schutz!

Prinz Harry (39) kam vor einigen Wochen nach Großbritannien, um seinen erkrankten Vater König Charles III. (75) zu besuchen. Zu diesem Anlass erhielt er trotz der öffentlich umstrittenen Sicherheitsdebatte, die sich um ihn und seine Familie rankt, den vollen Schutz des königlichen Sicherheitsdienstes. Harrys Besuch, der weniger als eine Stunde dauerte, führte ihn ins Clarence House, wo er seinen Vater traf, bei dem kürzlich Krebs diagnostiziert worden war.

Sarah Hewson, eine Expertin für königliche Angelegenheiten, erklärte bei TalkTV, dass Harry immer den Schutz des königlichen Sicherheitsdienstes bekommt, wenn er sich in Großbritannien aufhält und "offiziellen Pflichten" nachgeht. Aufgrund seines Besuchs bei seinem Vater wurde ihm der Schutz gewährt, den er eingefordert hatte. Diese speziellen Sicherheitsvorkehrungen hätte er bekommen, da er sich mit dem König traf und es allgemein besondere Umstände waren. In der Vergangenheit wurde Harry der gleiche Schutz auch bei anderen wichtigen Anlässen wie der Krönung seines Vaters im Mai des Vorjahres zuteil.

Diese Situation entfaltet sich im Kontext von Prinz Harrys rechtlicher Auseinandersetzung mit der britischen Regierung über sein Recht auf Sicherheit, nachdem er und seine Frau Herzogin Meghan (42) die königliche Familie verlassen haben. Harry reichte Klage gegen das Innenministerium ein, nachdem 2020 beschlossen wurde, seine persönliche Sicherheit im Vereinigten Königreich herabzustufen. Die Klage wurde jedoch am Mittwoch abgelehnt, da die Entscheidung "gerechtfertigt sei." Auf öffentlichen Veranstaltungen und in den Räumlichkeiten der Royals bekommen er und seine Familie den Hochsicherheitsschutz – bei privaten Treffen allerdings nicht.

Zuvor klagte Harry, dass er sich in seiner Heimat nicht mehr sicher fühlt, wenn er nicht den vollständigen Polizeischutz bekäme. Mirror lag seine schriftliche Zeugenaussage im Prozess vor: "Das Vereinigte Königreich ist für das Erbe meiner Kinder von zentraler Bedeutung und ein Ort, an dem sie sich ebenso zu Hause fühlen sollen wie dort, wo sie derzeit in den USA leben. Das kann nicht geschehen, wenn es nicht möglich ist, sie auf britischem Boden zu beschützen."

Anfang Februar besuchte Prinz Harry seinen Vater spontan, nachdem dessen Krebsdiagnose öffentlich gemacht worden war. Trotz der beunruhigenden Diagnose und einer notwendigen Operation hat Charles mit 75 Jahren bemerkenswerte Stärke und einen unbeugsamen Willen gezeigt, indem er seine royale Pflicht über persönliches Leid stellte. Nur Tage nach der Operation ist er zurückgekehrt, um im Buckingham-Palast offizielle Treffen abzuhalten. Inmitten dieser Turbulenzen fand der König auch Zeit, seine Dankbarkeit zu äußern: "Ich habe so viele wunderbare Nachrichten und Karten erhalten. Es hat mich die meiste Zeit zu Tränen gerührt", erklärte er dem Premierminister.

