"Falsche Schule": Kanye West schießt wieder gegen Ex Kim!

Es ist mal wieder so weit. Im Februar 2021 reichte Kim Kardashian (43) die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Kanye West (46) ein. Obwohl die Unternehmerin und der Rapper inzwischen über drei Jahre getrennt sind, schießen die beiden immer wieder öffentlich gegeneinander. Zuletzt machte es den Anschein, als ob sich das einstige Paar versöhnt hätte. Doch der Frieden hielt nicht lange an: Kanye wettert wieder gegen seine Ex Kim!

Auf Instagram teilt der 46-Jährige einen kryptischen Text mit seinen Fans – und schießt dabei mal wieder gewaltig gegen die Mutter seiner vier Sprösslinge. "Kim, nimm meine Kinder jetzt aus dem Sierra Canyon", fordert er seine Ex-Frau auf und begründet das Ganze folgendermaßen: "Es ist eine falsche Schule für Berühmtheiten, die vom 'System' benutzt werden."

In der Kommentarspalte wird Kanyes Ansage unterdessen auch schon ausgiebig diskutiert – bei den Followern stoßen seine Worte allerdings auf Unverständnis. "Schreib ihr einfach, Bruder", "Warum hat er einfach allen erzählt, wo seine Kinder zur Schule gehen" oder "Kim lebt in deinem Kopf mietfrei", lauten nur einige der fassungslosen Reaktionen unter dem Beitrag.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

