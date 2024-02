Essen als Familie: Versöhnen sich Kim Kardashian und Kanye?

Ist das Kriegsbeil zwischen Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) begraben? Die Unternehmerin und der Rapper sind seit drei Jahren kein Paar mehr. Nach der eher schmutzigen Scheidung verbindet die beiden aber noch ihr gemeinsamer Nachwuchs – denn die Reality-TV-Queen und der Musiker haben vier Kinder. Für die Sprösslinge reißen sich die Ex-Partner auch zusammen: Kim und Kanye verbringen nun sogar gemeinsam ein Familienessen!

Das zeigen aktuelle Fotos, die TMZ vorliegen. Auf den Fotos sieht man Kim und Kanye, die getrennt an einem Luxusrestaurant in Los Angeles ankommen – in dem Lokal aßen sie dann aber wohl zusammen. Im Schlepptau hatten sie ihre gemeinsame Tochter North West (10) und einige Freunde, die allesamt in Merch-Kleidung des "Stronger"-Interpreten gekleidet waren. Kanyes aktuelle Ehefrau Bianca Censori war nicht dabei.

Um Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, sehen sich Kim und Kanye immer mal wieder – unter anderem beiSportveranstaltungen des Nachwuchses. Besonders begeistert von der Gesellschaft ihres Ex wirkte die American Horror Story-Darstellerin aber zuletzt nicht. Sie schien eher genervt von ihm zu sein.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

MEGA Kanye West, 2024

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

