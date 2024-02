Heidi Klum sortiert aus: 15 Models müssen GNTM verlassen!

Für sie ist der Traum direkt wieder vorbei! Die neue Staffel von Germany's Next Topmodel ging heute in die dritte Runde. In diesem Jahr kämpfen nicht nur Frauen um den begehrten Titel, sondern auch Männer. 55 Models hat Heidi Klum in den Castings ausgewählt – heute stand bereits die erste große Fashionshow und anschließend eine Entscheidung an. Diese GNTM-Kandidaten sind heute rausgeflogen!

In der dritten Folge von GNTM verabschiedete sich Heidi direkt zu Beginn von ein paar Anwärtern. Schon vor der ersten Fashionshow mussten die 55 Models vor ihr und Jean Paul Gaultier (71) laufen. Nikita, Vivien, Greta, Fahdi, Khalid, David, Niel und Michael konnten die beiden nicht überzeugen und mussten gehen. Nach der Modenschau trennte sich Heidi noch von Justice, Ellen-Sophie, Noel, Jason, Luca, Akim und Niklas. Der Flugbegleiter zeigte sich dennoch verständnisvoll: "Ich gehe jetzt nach Hause, steige danach in den Flieger und ich liebe das, deshalb finde ich das okay."

Doch die Fans sind gemischter Meinung. "Niklas soll zurück und dafür soll Armin raus", schreibt ein User auf X. Ein anderer postet: "Niklas muss raus, weil er unsicher ist?" Aber auch der Rausschmiss von Akim schockiert die Zuschauer. Viele finden, dass Heidi einen Fehler gemacht hat, ihn nicht weitergelassen zu haben.

ProSieben Germany's Next Topmodel 2024

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Getty Images Heidi Klum, GNTM-Jurorin

