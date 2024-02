Heißer Pool-Clip: Kristin Cavallari und Mark turteln heftig!

Da geht es ganz schön heiß her! Erst vor rund einem Tag machte Kristin Cavallari (37) ihre neue Beziehung öffentlich. Da ihr Liebster Mark Este jedoch etwa zwölf Jahre jünger ist als das Model, ernteten die beiden Verliebten sehr viel Spott und Gelächter im Netz – aber das kümmerte die zwei nicht! Nun beweisen sie dies ihren Fans: Kristin und Mark turteln heftig am Pool!

Das ist in einem Video auf dem TikTok-Account des 24-Jährigen zu sehen. Er und die Beauty tanzen, schmusen und knutschen verliebt – am Ende des Clips springt die 37-Jährige dann in seine Arme und umschlingt Mark mit ihren Beinen, woraufhin dieser Kristin an den Po fasst. Dabei trägt die Blondine nur einen knappen Bikini und ihr Schatz eine Badehose, während beide die Sonne am Schwimmbecken genießen und ihre Liebe offen zeigen.

Die User im Netz sind darüber jedoch geteilter Meinung – so gibt es sehr viel Lob, aber auch erneute Kritik. "Wieso schau ich mir das wieder und wieder an? Oh mein Gott, ich liebe Kristin!", schreibt ein Fan. Ein weiterer Kommentar lautet hingegen: "Oh nein, Kristin Cav... Das hier kann ich einfach nicht befürworten!"

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihr Freund Mark im Februar 2024

