Ist ein Hologramm-Konzert mit Freddie Mercury (†) geplant?

Ein kleiner Trost für die Fans von Freddie Mercury (✝45)! Im Jahr 1991 starb der einstige Queen-Frontsänger an den Folgen seiner Aids-Erkrankung. Der Tod des Sängers bedeutete jedoch nicht das Aus der Band: Bis heute steht Queen noch auf der Bühne. Über drei Jahrzehnte nach seinem Tod könnte nun auch Freddie auf die Bühne zurückkehren – und zwar in Form eines Hologramms!

Nach Angaben von The Sun soll das Unternehmen, das Freddies Nachlass verwaltet, eine Marke für seinen Namen in 3D und Virtual Reality angemeldet haben. Das bedeutet, dass der Sänger nachgebildet werden könnte, um posthum auf der Bühne zu stehen. Das könnte dann so aussehen wie die virtuelle Performance von ABBA: Seit Mai 2022 werden im Zuge der Show "Voyage" die Bandmitglieder auf der Bühne gezeigt, wie sie in den 70ern ausgesehen haben.

Im vergangenen Jahr sprach Bandmitglied Brian May (76) bereits über diese Idee in einem Podcast: "Wir haben über Hologramme von Freddie gesprochen und sie uns angeschaut." Doch der Gitarrist scheint diese Art der Performance noch nicht in Erwägung zu ziehen: "Wenn wir nicht mehr da sind, können wir ja ein ABBA-Ding über uns machen, aber solange wir hier sind, möchte ich live spielen."

Getty Images Queen bei einem Auftritt mit Freddie Mercury

Getty Images Freddie Mercury im Jahr 1984

Getty Images Brian May, Gitarrist

