Mauricio Umansky nach Ehe-Aus mit Unbekannter unterwegs!

Seit seiner Trennung von Kyle Richards ist Mauricio Umansky Single. Nun wurde der Realitystar am Dienstagabend in West Hollywood mit einer unbekannten jungen Frau fotografiert! Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man ihn nach einem Abendessen mit Freunden im beliebten Restaurant Craig's gemeinsam mit der mysteriösen Begleiterin davonfahren. Mauricio trug ein beiges Hemd, olivgrüne Hosen und Sneakers, während die unbekannte Frau dunkle Haare hatte und eine schwarze Jacke trug. Über die Identität der Frau, die in etwa so alt wie Mauricios ältere Tochter zu sein scheint, wird spekuliert. Es könnte eine Kollegin aus seiner Immobilienfirma The Agency gewesen sein.

Mauricio und Kyle trennten sich im September 2023. Trotz des Liebes-Aus leben er und Kyle aber noch gemeinsam unter einem Dach in ihrem Haus in Encino und verstehen sich weiterhin gut. Davon lässt sich der 53-Jährige aber nicht einschränken und ist wieder fleißig am Daten! Seine Ex hat ihm dafür aber einige Regeln mit an die Hand gegeben: "Hör zu, die Regeln sind, dass du ausgehst, dich verabredest und tust, was immer du möchtest. Ich werde dich nicht fragen, was du tust. Und ich will nicht, dass du mich fragst, was ich tue. Wir sind getrennt", meinte sie zu Mauricio in einer Folge von "Buying Beverly Hills".

Mauricio und Kyle lernten sich 1994 in einem Nachtklub namens Bar One kennen und heirateten im Januar 1996. Sie bekamen fünf Monate nach der Hochzeit ihr erstes gemeinsames Kind – im Laufe der Jahre erweiterten sie ihre Familie um zwei Töchter. Kyle brachte bereits eine Tochter aus ihrer ersten Ehe mit Guraish Aldjufrie in die Beziehung ein. Ob die beiden noch mal zueinanderfinden, bleibt abzuwarten – ausschließen können sie das jedenfalls nicht. Kürzlich merkte Kyle in der 13. Staffel von "The Real Housewives of Beverly Hills" aber an, dass sie nicht in einer Situation bleiben werde, in der sie nicht glücklich sei.

In einem Interview mit People betonte sie zusätzlich die Bedeutung der familiären Bande: "Wir sind eine Familie, egal was passiert, wir lieben uns und wir versuchen einfach herauszufinden, was noch kommt. Im Moment ist die Beziehung also nicht auf Eis gelegt." Diese Aussage spiegelt eine Mischung aus Hoffnung, Schmerz und der unerschütterlichen Stärke ihrer Familie wider – und macht Hoffnung auf ein mögliches Liebes-Comeback.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Getty Images Mauricio Umansky mit Kyle Richards, Februar 2020

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

