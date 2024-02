Prinz Harry zieht sich jetzt nach Gerichtsniederlage zurück

Brauchen sie eine Verschnaufpause? In dem Prozess von Prinz Harry (39) wurde ein Urteil gefällt. Kürzlich entschied ein Richter zugunsten des britischen Innenministeriums – die Entscheidung, die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen im Jahr 2020 abzuschaffen, war nicht rechtswidrig. Wie geht es nun für das in den USA lebende Paar und seine Kids weiter? Prinz Harry und Ehegattin Herzogin Meghan (42) gönnen sich wohl erst mal eine Auszeit.

Ob sich die beiden nun über die nächsten Schritte beraten? Laut Mirror sollen sich der Sohn von König Charles (75) und die Suits-Darstellerin zunächst der Öffentlichkeit entziehen wollen. Demnach halte sich das Paar nach der Niederlage vor Gericht derzeit in ihrem Haus in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien auf.

Eines ist aber jetzt schon klar: Der Rotschopf ist mit dem Urteil nicht d'accord. Wie das Newsportal berichtet, habe der Brite bereits Berufung eingelegt. "Der Herzog bittet nicht um eine Vorzugsbehandlung, sondern um eine faire und rechtmäßige Anwendung der eigenen Regeln von Ravec, um sicherzustellen, dass er in Übereinstimmung mit der eigenen schriftlichen Politik von Ravec die gleiche Behandlung erhält wie andere", verkündet ein Vertreter ergänzend.

Was denkt ihr über Prinz Harry und Meghans Rückzug in ihre Villa in Montecito?